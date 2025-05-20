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Даниил Медведев: я всегда хочу быть самим собой, легендой быть тяжелее

Даниил Медведев: я всегда хочу быть самим собой, легендой быть тяжелее
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Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев высказался о желании стать легендой тенниса.

— В 2021 году ты сказал: «Я не хочу быть легендой, я хочу быть самим собой». Кем ты хочешь быть в этом году?
— Я всегда хочу быть самим собой, и, если в итоге я стану легендой, а легенды — это разные вещи, можно стать легендой для себя, можно стать легендой для своей семьи, можно стать легендой для мира, это, конечно, тяжелее. Всегда стараюсь быть самим собой, и при этом мне так смешно, [когда] люди, очень часто бывают фанаты, говорят: «Мы тебя обожаем за то, что ты прям ничего не скрываешь и ты сам ты». Про себя думаю, да я скрываю вообще там 90%, но просто то, что я показываю, — это я. То есть я не вру над чем-то. Думаю, что люди это видят, наверное, — сказал Медведев в эфире «Больше!».

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