Елена Рыбакина обыграла Синьюй и вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Во втором круге она одержала уверенную победу над китаянкой Ван Синьюй (42-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.
Страсбург. 2-й круг
20 мая 2025, вторник. 15:45 МСК
42
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
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12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Рыбакиной шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Синьюй выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и заработала два брейк-пойнта.
В четвертьфинале турнира в Страсбурге Елена Рыбакина сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт (33-я ракетка мира).
Комментарии
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