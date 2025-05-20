Елена Рыбакина обыграла Синьюй и вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Во втором круге она одержала уверенную победу над китаянкой Ван Синьюй (42-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Рыбакиной шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Синьюй выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и заработала два брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Страсбурге Елена Рыбакина сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт (33-я ракетка мира).