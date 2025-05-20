«Жертва маркетинга. А вам нравятся «уроды»?» Потапова приобрела популярную игрушку Лабубу

36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова в социальных сетях поделилась фото популярной игрушки Лабубу. Эти игрушки созданы в виде монстров с устрашающими выражениями лица.

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

«Жертва маркетинга. А вам нравятся «уроды»?» — написала Потапова.

На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) во втором круге проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко со счётом 2:6, 2:6. Далее Потапова сыграет на «Ролан Гаррос». В прошлом году на этом турнире Анастасия завершила выступление в четвёртом круге, уступив Иге Швёнтек из Польши (0:6, 0:6). В этом сезоне Потапова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).