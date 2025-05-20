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Дарья Астахова разгромно проиграла в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2025

Дарья Астахова разгромно проиграла в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
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832-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Астахова не смогла выйти в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге она потерпела поражение от испанки Лейре Ромеро Гормас (150-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 1:6.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 15:35 МСК
Дарья Астахова
832
Россия
Дарья Астахова
Д. Астахова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Лейре Ромеро Гормас
150
Испания
Лейре Ромеро Гормас
Л. Ромеро Гормас

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Астахова не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и заработала четыре брейк-пойнта. На счету её соперницы один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

За выход в финал квалификации Открытого чемпионата Франции Лейле Ромеро Гормас поспорит с австралийской теннисисткой Астрой Шармой.

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