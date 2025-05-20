Дарья Астахова разгромно проиграла в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2025

832-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Астахова не смогла выйти в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге она потерпела поражение от испанки Лейре Ромеро Гормас (150-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Астахова не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и заработала четыре брейк-пойнта. На счету её соперницы один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

За выход в финал квалификации Открытого чемпионата Франции Лейле Ромеро Гормас поспорит с австралийской теннисисткой Астрой Шармой.