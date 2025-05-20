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Эррани совершила камбэк в матче квалификации «Ролан Гаррос» — 2025, проигрывая 0:6, 2:5

Эррани совершила камбэк в матче квалификации «Ролан Гаррос» — 2025, проигрывая 0:6, 2:5
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179-я ракетка мира 38-летняя итальянская теннисистка Сара Эррани выиграла матч первого круга квалификации «Ролан Гаррос» — 2025, проигрывая по ходу встречи со счётом 0:6, 2:5. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в парном разряде совершила камбэк, обыграв немку Юле Нимайер с итоговым счётом 0:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 5 минут. В её рамках Эррани ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, 11 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующей соперницей Эррани в квалификации Открытого чемпионата Франции — 2025 в Париже станет ещё одна представительница Германии, Анна-Лена Фридзам.

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