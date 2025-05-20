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Даниил Медведев: если бы я всё делал как надо, возможно, не выиграл бы «Шлем»

Даниил Медведев: если бы я всё делал как надо, возможно, не выиграл бы «Шлем»
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что часто оспаривает или нарушает устоявшийся уклад ATP.

«Я никогда не иду против системы нарочно. Но, наверное, что-то там заложено или в генах, или в воспитании, что действительно бывают такие моменты, где я могу разозлиться на арбитра или что-то такое, скажем так, против системы или против ATP где-то. Но такая маленькая история про то, что ты говоришь, что так получается в жизни, что очень многое, что я делаю, я действительно стараюсь и хочу быть лучше. У меня получается быть лучше, делая это немножко по-своему. У этого есть свои лимиты, потому что тем самым у меня не получается стать самым лучшим в этом деле, я сейчас говорю не про теннис.

Почему я не выиграю 24 «Шлема»? Потому что я не всё делаю как надо, но, если бы я всё делал как надо, наверное, я бы никогда не выиграл «Шлем», не стал бы первой ракеткой мира. Поэтому я и хочу быть самим собой, а будь то легендой или нет, это уже другой вопрос», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

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