«Ролан Гаррос» поделился милым фото Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер с болельщиками

Пресс-служба «Ролан Гаррос» — 2025 поделилась забавным фото серебряных призёров Олимпиады-2024 в парном разряде российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер с болельщиками.

«Мирра и Диана передают привет!» — подписал фото турнир.

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2025 стартует 25 мая. И Мирра, и Диана уже активно тренируются в Париже.

В прошлом году на «Ролан Гаррос» Шнайдер проиграла в первом же круге француженке Хлоэ Паке (WC), Андреева-младшая же сенсационно дошла до полуфинала, где проиграла итальянке Жасмин Паолини со счётом 3:6, 1:6. В парном разряде «Ролан Гаррос» прошлого года Шнайдер и Андреева выступали не вместе.