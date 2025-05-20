Медведев вышел в лидеры рейтинга «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста II квартала

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в рейтинге на звание лучшего теннисиста России. В уже сыгранных турнирах второго квартала 2025 года в лидеры вышел Даниил Медведев, на втором месте держится Карен Хачанов, а вот победитель первого квартала Андрей Рублёв пока замыкает тройку.

Отметим появление в нашем зачёте не входящего в сотню лучших рейтинга ATP Алексея Ватутина, который заработал 1 балл за победу над игроком топ-50 Педро Мартинесом-Портеро на одном из челленджеров. А вот Павел Котов, Аслан Карацев и Алибек Качмазов пока баллов не набрали.

Рейтинг «Чемпионата». Лучший теннисист II квартала. Лидеры на 19 мая:

1. Даниил Медведев – 20 баллов.

2. Карен Хачанов – 12.

3. Андрей Рублёв – 10.

4. Роман Сафиуллин – 3.

5. Алексей Ватутин – 1.

* Павел Котов, Аслан Карацев и Алибек Качмазов – по 0.

У теннисистов ещё будет возможность улучшить ситуацию на этой неделе на турнирах в Гамбурге и Женеве, а затем на грунтовом ТБШ – «Ролан Гаррос» (даты проведения – с 25 мая по 8 июня).

Подробности подсчёта рейтинга «Чемпионата», где учитывается гораздо больше критериев, чем в рейтинге 52 недель ATP, читайте в наших материалах.