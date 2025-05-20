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Фрэнсис Тиафо с уверенной победы стартовал на грунтовом турнире в Гамбурге

Фрэнсис Тиафо с уверенной победы стартовал на грунтовом турнире в Гамбурге
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15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Гамбург (м). 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 16:10 МСК
Бу Юньчаокэтэ
70
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Фрэнсис Тиафо
15
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

В матче первого круга Тиафо (2) со счётом 7:5, 6:2 обыграл 70-ю ракетку мира 23-летнего представителя Китая Бу Юньчаокэтэ.

Встреча Тиафо с Юньчаокэтэ продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Фрэнсис четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Тиафо на пути к титулу в Гамбурге станет 57-я ракетка мира 37-летний испанец Роберто Баутиста-Агут.

Сетка турнира в Гамбурге (2025)
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