Фрэнсис Тиафо с уверенной победы стартовал на грунтовом турнире в Гамбурге

15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче первого круга Тиафо (2) со счётом 7:5, 6:2 обыграл 70-ю ракетку мира 23-летнего представителя Китая Бу Юньчаокэтэ.

Встреча Тиафо с Юньчаокэтэ продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Фрэнсис четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Тиафо на пути к титулу в Гамбурге станет 57-я ракетка мира 37-летний испанец Роберто Баутиста-Агут.