Фрэнсис Тиафо с уверенной победы стартовал на грунтовом турнире в Гамбурге
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15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
Гамбург (м). 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 16:10 МСК
70
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
15
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
В матче первого круга Тиафо (2) со счётом 7:5, 6:2 обыграл 70-ю ракетку мира 23-летнего представителя Китая Бу Юньчаокэтэ.
Встреча Тиафо с Юньчаокэтэ продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Фрэнсис четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Следующим соперником Тиафо на пути к титулу в Гамбурге станет 57-я ракетка мира 37-летний испанец Роберто Баутиста-Агут.
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