Александрова, Мирра и Потапова — в тройке лидеров в борьбе за звание лучшей теннисистки

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в рейтинге лучших теннисисток России. В уже сыгранных турнирах второго квартала 2025 года образовалась тройка лидеров – Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Анастасия Потапова. В активе Екатерины и Анастасии несколько побед на грунте над топовыми соперницами, а Мирра – самая стабильная наша теннисистка, уверенно входящая в топ-10 мирового рейтинга.
Отметим появление в нашем зачёте не входящей в сотню лучших рейтинга WTA Оксаны Селехметьевой, которая заработала 1 балл за победу над теннисисткой топ-50 Лулу Сун на одном из турниров категории WTA-125.
Рейтинг «Чемпионата». Лучшая теннисистка II квартала. Лидеры на 19 мая:
1. Екатерина Александрова – 42 балла.
2. Мирра Андреева – 21.
3. Анастасия Потапова – 20.
4. Анна Калинская – 15.
5. Диана Шнайдер – 13.
6. Вероника Кудерметова – 11.
7. Людмила Самсонова – 9.
8. Анна Блинкова – 8.
9. Анастасия Павлюченкова – 7.
10. Полина Кудерметова – 5.
11. Камилла Рахимова – 5.
12. Оксана Селехметьева – 1.
У теннисисток ещё будет возможность улучшить ситуацию на этой неделе на турнирах в Страсбурге и Рабате, а затем на грунтовом ТБШ – «Ролан Гаррос» (даты проведения – с 25 мая по 7 июня).
Подробности подсчёта рейтинга «Чемпионата», где учитывается гораздо больше критериев, чем в рейтинге 52 недель WTA, читайте в наших материалах.