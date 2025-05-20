Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова, Мирра и Потапова — в тройке лидеров в борьбе за звание лучшей теннисистки

Александрова, Мирра и Потапова — в тройке лидеров в борьбе за звание лучшей теннисистки
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в рейтинге лучших теннисисток России. В уже сыгранных турнирах второго квартала 2025 года образовалась тройка лидеров – Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Анастасия Потапова. В активе Екатерины и Анастасии несколько побед на грунте над топовыми соперницами, а Мирра – самая стабильная наша теннисистка, уверенно входящая в топ-10 мирового рейтинга.

Отметим появление в нашем зачёте не входящей в сотню лучших рейтинга WTA Оксаны Селехметьевой, которая заработала 1 балл за победу над теннисисткой топ-50 Лулу Сун на одном из турниров категории WTA-125.

Рейтинг «Чемпионата». Лучшая теннисистка II квартала. Лидеры на 19 мая:

1. Екатерина Александрова – 42 балла.
2. Мирра Андреева – 21.
3. Анастасия Потапова – 20.
4. Анна Калинская – 15.
5. Диана Шнайдер – 13.
6. Вероника Кудерметова – 11.
7. Людмила Самсонова – 9.
8. Анна Блинкова – 8.
9. Анастасия Павлюченкова – 7.
10. Полина Кудерметова – 5.
11. Камилла Рахимова – 5.
12. Оксана Селехметьева – 1.

У теннисисток ещё будет возможность улучшить ситуацию на этой неделе на турнирах в Страсбурге и Рабате, а затем на грунтовом ТБШ – «Ролан Гаррос» (даты проведения – с 25 мая по 7 июня).

Подробности подсчёта рейтинга «Чемпионата», где учитывается гораздо больше критериев, чем в рейтинге 52 недель WTA, читайте в наших материалах.

Материалы по теме
Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: первый квартал 2025 года Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: первый квартал 2025 года
Теннисистка года в России — Дарья Касаткина! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024 Теннисистка года в России — Дарья Касаткина! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android