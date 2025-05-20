Александрова, Мирра и Потапова — в тройке лидеров в борьбе за звание лучшей теннисистки

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в рейтинге лучших теннисисток России. В уже сыгранных турнирах второго квартала 2025 года образовалась тройка лидеров – Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Анастасия Потапова. В активе Екатерины и Анастасии несколько побед на грунте над топовыми соперницами, а Мирра – самая стабильная наша теннисистка, уверенно входящая в топ-10 мирового рейтинга.

Отметим появление в нашем зачёте не входящей в сотню лучших рейтинга WTA Оксаны Селехметьевой, которая заработала 1 балл за победу над теннисисткой топ-50 Лулу Сун на одном из турниров категории WTA-125.

Рейтинг «Чемпионата». Лучшая теннисистка II квартала. Лидеры на 19 мая:

1. Екатерина Александрова – 42 балла.

2. Мирра Андреева – 21.

3. Анастасия Потапова – 20.

4. Анна Калинская – 15.

5. Диана Шнайдер – 13.

6. Вероника Кудерметова – 11.

7. Людмила Самсонова – 9.

8. Анна Блинкова – 8.

9. Анастасия Павлюченкова – 7.

10. Полина Кудерметова – 5.

11. Камилла Рахимова – 5.

12. Оксана Селехметьева – 1.

У теннисисток ещё будет возможность улучшить ситуацию на этой неделе на турнирах в Страсбурге и Рабате, а затем на грунтовом ТБШ – «Ролан Гаррос» (даты проведения – с 25 мая по 7 июня).

Подробности подсчёта рейтинга «Чемпионата», где учитывается гораздо больше критериев, чем в рейтинге 52 недель WTA, читайте в наших материалах.