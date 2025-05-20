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«Мы пытались». Джокович впервые подробно высказался об уходе Маррея из его команды

«Мы пытались». Джокович впервые подробно высказался об уходе Маррея из его команды
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович впервые подробно высказался о решении прекратить сотрудничество с титулованным британцем Энди Марреем в качестве тренера.

– Можете ли рассказать нам немного больше о вашем расставании с Энди Марреем?
– Я не могу сказать вам больше того, что вы прочитали в наших заявлениях. Мы изначально заявляли, что не намерены брать на себя долгосрочные обязательства. Австралия стала для нас проверкой. Затем мы сообщили, что будем работать в Индиан-Уэллсе и Майами. На грунте мы решили посмотреть по обстоятельствам, от турнира до турнира.

Мы чувствовали, что не можем извлечь большего из этого сотрудничества. Моё уважение к Энди остаётся неизменным. И оно стало ещё больше, когда я лучше узнал его как человека. У него блестящий теннисный IQ. У него редкий чемпионский склад ума. Он видит игру невероятным образом. Но, как бы это сказать, мы не достигли вместе того, на что рассчитывали в плане результатов. Иногда это работает, иногда нет. Мы пытались, — приводит слова Джоковича L’Équipe.

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