Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович раскрыл, кто будет его тренером на «Ролан Гаррос» — 2025

Новак Джокович раскрыл, кто будет его тренером на «Ролан Гаррос» — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, кто выступит в качестве его тренера на грядущем «Ролан Гаррос» — 2025.

«Душан Вемич, капитан сборной Сербии на Кубке Билли Джин Кинг, он был в моей команде несколько лет назад. Он будет здесь [в Женеве] и на «Ролан Гаррос». Борис Боснякович, который был аналитиком в команде и помощником тренера, следующие несколько турниров проведёт вместе с Душаном. А потом посмотрим. Я не тороплюсь с выбором и не знаю, будет ли кто-то ещё рядом со мной. Я просто не знаю. Мне хорошо с ними», — приводит слова Джоковича Lequipe.

Джокович перед «Ролан Гаррос» — 2025 сыграет на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Его первым соперником станет 134-я ракетка мира венгерский теннисист Мартон Фучович.

Женева. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 12:00 МСК
Мартон Фучович
134
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Материалы по теме
Джокович решил сыграть перед «Ролан Гаррос», также выступят Рублёв и Хачанов. Обзор сеток
Джокович решил сыграть перед «Ролан Гаррос», также выступят Рублёв и Хачанов. Обзор сеток
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android