Новак Джокович раскрыл, кто будет его тренером на «Ролан Гаррос» — 2025

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, кто выступит в качестве его тренера на грядущем «Ролан Гаррос» — 2025.

«Душан Вемич, капитан сборной Сербии на Кубке Билли Джин Кинг, он был в моей команде несколько лет назад. Он будет здесь [в Женеве] и на «Ролан Гаррос». Борис Боснякович, который был аналитиком в команде и помощником тренера, следующие несколько турниров проведёт вместе с Душаном. А потом посмотрим. Я не тороплюсь с выбором и не знаю, будет ли кто-то ещё рядом со мной. Я просто не знаю. Мне хорошо с ними», — приводит слова Джоковича Lequipe.

Джокович перед «Ролан Гаррос» — 2025 сыграет на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Его первым соперником станет 134-я ракетка мира венгерский теннисист Мартон Фучович.