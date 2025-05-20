Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Чемпионка Уимблдона-2022, 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Во втором круге соревнований Рыбакина (4) одержала уверенную победу над китаянкой Ван Синьюй (42-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.
«Думаю, пока что всё идёт лучше, чем предыдущий турнир (поражение в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме. – Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и чувствовать себя ещё лучше с каждым матчем. Думаю, это отличный турнир перед Открытым чемпионатом Франции», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
В четвертьфинале турнира в Страсбурге Рыбакина сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт (33-я ракетка мира).
- 20 мая 2025
-
19:09
-
18:40
-
18:27
-
18:15
-
18:13
-
17:50
-
17:44
-
17:35
-
17:32
-
17:17
-
16:58
-
16:57
-
16:48
-
16:44
-
16:40
-
16:39
-
16:19
-
16:15
-
16:08
-
16:03
-
15:47
-
15:42
-
15:31
-
15:24
-
15:15
-
15:10
-
15:04
-
14:59
-
14:42
-
14:36
-
14:24
-
14:17
-
14:13
-
14:01
-
13:27