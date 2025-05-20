Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Чемпионка Уимблдона-2022, 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).

Во втором круге соревнований Рыбакина (4) одержала уверенную победу над китаянкой Ван Синьюй (42-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

«Думаю, пока что всё идёт лучше, чем предыдущий турнир (поражение в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме. – Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и чувствовать себя ещё лучше с каждым матчем. Думаю, это отличный турнир перед Открытым чемпионатом Франции», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира в Страсбурге Рыбакина сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт (33-я ракетка мира).