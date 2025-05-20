Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Страсбурге
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).

Страсбург. 2-й круг
20 мая 2025, вторник. 15:45 МСК
Ван Синьюй
42
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Во втором круге соревнований Рыбакина (4) одержала уверенную победу над китаянкой Ван Синьюй (42-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

«Думаю, пока что всё идёт лучше, чем предыдущий турнир (поражение в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме. – Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и чувствовать себя ещё лучше с каждым матчем. Думаю, это отличный турнир перед Открытым чемпионатом Франции», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира в Страсбурге Рыбакина сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт (33-я ракетка мира).

Материалы по теме
Надежда на Мирру… И всё? Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»
Надежда на Мирру… И всё? Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android