Екатерина Макарова уступила сопернице из Литвы на старте квалификации «Ролан Гаррос»

214-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом матче предварительного этапа она уступила представительнице Литвы Юстине Микульските (223-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время Макарова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» Микульските сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Захаровой и Анаук Куверманс из Нидерландов.