Екатерина Макарова уступила сопернице из Литвы на старте квалификации «Ролан Гаррос»
Поделиться
214-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом матче предварительного этапа она уступила представительнице Литвы Юстине Микульските (223-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (4:7).
Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
223
Юстина Микульските
Ю. Микульските
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
214
Екатерина Макарова
Е. Макарова
Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время Макарова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» Микульските сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Захаровой и Анаук Куверманс из Нидерландов.
Комментарии
- 20 мая 2025
-
20:43
-
20:40
-
20:33
-
20:18
-
20:04
-
19:55
-
19:33
-
19:29
-
19:20
-
19:09
-
18:40
-
18:27
-
18:15
-
18:13
-
17:50
-
17:44
-
17:35
-
17:32
-
17:17
-
16:58
-
16:57
-
16:48
-
16:44
-
16:40
-
16:39
-
16:19
-
16:15
-
16:08
-
16:03
-
15:47
-
15:42
-
15:31
-
15:24
-
15:15
-
15:10