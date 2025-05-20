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Екатерина Макарова уступила сопернице из Литвы на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Екатерина Макарова уступила сопернице из Литвы на старте квалификации «Ролан Гаррос»
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214-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом матче предварительного этапа она уступила представительнице Литвы Юстине Микульските (223-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
Юстина Микульските
223
Литва
Юстина Микульските
Ю. Микульските
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Екатерина Макарова
214
Россия
Екатерина Макарова
Е. Макарова

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время Макарова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» Микульските сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Захаровой и Анаук Куверманс из Нидерландов.

Турнирная сетка квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
Календарь квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
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