Анастасия Захарова уступила Куверманс в 1-м круге квалификации «РГ», не реализовав матчбол

109-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пробиться во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом матче предварительного этапа она в трёх сетах уступила представительнице Нидерландов Анаук Куверманс (178-й номер рейтинга) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:7 (9:11).
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Матч продолжался 3 часа 30 минут. За это время Захарова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Ранее 214-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Макарова в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос» проиграла представительнице Литвы Юстине Микульските (223-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (4:7).
- 20 мая 2025
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