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Хуркач уверенно обыграл Казо на старте турнира в Женеве

Хуркач уверенно обыграл Казо на старте турнира в Женеве
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31-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

Женева. 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
Артур Казо
113
Франция
Артур Казо
А. Казо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Хуберт Хуркач
31
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

В матче первого круга Хуркач (6) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 113-ю ракетку мира 22-летнего француза Артура Казо (WC).

Встреча Хуркача с Казо продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Хуберт три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Хуркача в Женеве станет ещё один француз – 72-я ракетка мира Артур Риндеркнеш.

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