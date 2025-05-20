Давидович-Фокина в двух сетах обыграл Монфиса в первом круге турнира в Гамбурге
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26-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
Гамбург (м). 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
26
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|3
42
Гаэль Монфис
Г. Монфис
В матче первого круга Давидович-Фокина (5) со счётом 6:3, 6:3 обыграл бывшую шестую ракетку мира, опытного француза Гаэля Монфиса.
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках испанец один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету француза шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Следующим соперником испанца в Гамбурге станет 35-я ракетка мира 23-летний итальянец Флавио Коболли.
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