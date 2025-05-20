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Джокович — о готовности к «РГ»: до сих пор я даже не одержал ни одной победы на грунте

Джокович — о готовности к «РГ»: до сих пор я даже не одержал ни одной победы на грунте
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оценил свою подготовку к «Ролан Гаррос» — 2025, которую он проводил в Белграде.

Джокович провально начал сезон-2025 на грунте: проиграл на старте «Мастерсов» в Монте-Карло и Мадриде, а с Рима снялся.

«Основная подготовительная работа уже была проделана. Были дни, когда всё шло очень хорошо, а были и такие, когда было сложнее. Но в целом нормально, рабочий процесс прошёл как надо.

Я рад, что снова провожу матчи на грунте, ведь в этом сезоне их у меня было очень мало. До сих пор я даже не одержал ни одной победы на этом покрытии, так что с этой точки зрения ситуация далека от идеала.

Надеюсь, что в Женеве удастся сыграть больше одного матча, почувствовать игровой ритм, войти в форму. Всё это нужно, чтобы быть готовым к старту «Ролан Гаррос», который для меня является главной целью. Надеюсь, что выступлю лучше, чем за последние полтора месяца», — приводит слова Джоковича L’Équipe.

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