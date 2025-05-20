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«Вдруг вам интересно». Соболенко показала, как проводит выходной в Париже с бойфрендом

«Вдруг вам интересно». Соболенко показала, как проводит выходной в Париже с бойфрендом
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях видео, на котором запечатлено, как она проводит свой выходной в Париже. В ролике, в частности, Арина завтракает, гуляет по городу, занимается шопингом и прочее – всё это в сопровождении своего бойфренда бразильского бизнесмена Георгиоса Франгулиса.

«Вдруг вам интересно, как выглядит мой выходной в Париже…» — подписала видео Соболенко.

Соболенко прилетела в Париж, где с 25 мая по 7 июня пройдёт «Ролан Гаррос» — 2025. В прошлом году Арина дошла до четвертьфинала данного турнира. Там она проиграла юной россиянке Мирре Андреевой — 7:6 (7:5), 4:6, 4:6.

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