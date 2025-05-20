Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пресс-служба «РГ»: Мирра Андреева в форме, ей нравится Париж, и она стремится к большему

Пресс-служба «РГ»: Мирра Андреева в форме, ей нравится Париж, и она стремится к большему
Комментарии

Пресс-служба «Ролан Гаррос» — 2025 охарактеризовала серебряного призёра Олимпиады-2024 в парном разряде, шестую ракетку мира 18-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву в преддверии старта соревнований.

«Она в форме, ей нравится Париж, и Мирра стремится к большему», — написал турнир в социальных сетях.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2025 стартует 25 мая. Мирра активно готовится к его старту в Париже.

В прошлом году Андреева-младшая сенсационно дошла до полуфинала «РГ», где проиграла итальянке Жасмин Паолини со счётом 3:6, 1:6. По пути в 1/2 финала Мирра обыграла Эмину Бектас, Викторию Азаренко (19), Питон Стирнс, Варвару Грачёву и Арину Соболенко (2).

Материалы по теме
Надежда на Мирру… И всё? Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»
Надежда на Мирру… И всё? Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android