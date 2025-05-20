Пресс-служба «РГ»: Мирра Андреева в форме, ей нравится Париж, и она стремится к большему

Пресс-служба «Ролан Гаррос» — 2025 охарактеризовала серебряного призёра Олимпиады-2024 в парном разряде, шестую ракетку мира 18-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву в преддверии старта соревнований.

«Она в форме, ей нравится Париж, и Мирра стремится к большему», — написал турнир в социальных сетях.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2025 стартует 25 мая. Мирра активно готовится к его старту в Париже.

В прошлом году Андреева-младшая сенсационно дошла до полуфинала «РГ», где проиграла итальянке Жасмин Паолини со счётом 3:6, 1:6. По пути в 1/2 финала Мирра обыграла Эмину Бектас, Викторию Азаренко (19), Питон Стирнс, Варвару Грачёву и Арину Соболенко (2).