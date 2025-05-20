Новак Джокович: всё ещё чувствую, что способен бороться за титулы

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил, как ему удаётся справляться со стрессом, сопряжённым с игрой в теннис, на протяжении столь долгой и успешной карьеры. 22 мая Джоковичу исполнится 38 лет.

«Стресс – это часть нашей профессии. Как бы сказала Билли Джин Кинг, это привилегия. Значит, то, что мы делаем, имеет значение. Я благодарен своей семье – без их поддержки не смог бы сохранить баланс.

Я знаю, что требует путь победителя турниров «Большого шлема». Это серьёзная отдача. Сейчас всё уже не так просто, как раньше. Моя жизнь изменилась, но в лучшую сторону.

Я всё ещё чувствую, что способен бороться за титулы. Это остаётся сильной мотивацией. Конечно, теперь больше колебаний в форме – за последние полтора года это видно. Это не «возможно», это факт – мой уровень не такой стабильный. Но я знаю, на чём нужно сосредоточиться и где мои приоритеты», — приводит слова Джоковича L’Équipe.