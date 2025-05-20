Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс третья ракетка мира Марин Чилич уверенно вышел в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Экс третья ракетка мира Марин Чилич уверенно вышел в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич, ныне занимающий 104-ю строчку мирового рейтинга, вышел во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции — 2025. В стартовом матче он в двух сетах обыграл китайца У Ибина (403-й номер рейтинга ATP) — 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Чилич пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника два эйса, столько же двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» Чилич сыграет с 208-й ракеткой мира испанским теннисистом Полом Мартин-Тиффоном.

Материалы по теме
Эррани совершила камбэк в матче квалификации «Ролан Гаррос» — 2025, проигрывая 0:6, 2:5
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android