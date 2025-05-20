Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге, где сразится с Бадосой
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.
Страсбург. 2-й круг
20 мая 2025, вторник. 18:40 МСК
105
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
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|4
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19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
В матче второго круга Самсонова (8) со счётом 6:4, 6:4 обыграла 105-ю ракетку мира 22-летнюю представительницу Франции Диан Парри (WC).
Встреча Самсоновой с Парри продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках Людмила два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Диан один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Самсоновой в Страсбурге станет 10-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса (3).
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