Бублик в двух сетах проиграл 21-летнему Мпетчи Перрикару в первом круге турнира в Гамбурге
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51-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
Гамбург (м). 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 19:15 МСК
32
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
51
Александр Бублик
А. Бублик
В матче первого круга Бублик со счётом 6:7 (6:8), 4:6 проиграл 32-й ракетке мира из Франции 21-летнему Джованни Мпетчи Перрикару.
Встреча Бублика с Перрикаром продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Александр семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Джованни 10 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Следующим соперником Мпетчи Перрикара в Гамбурге станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Даниэль Альтмайер (Германия).
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