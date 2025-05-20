Бублик в двух сетах проиграл 21-летнему Мпетчи Перрикару в первом круге турнира в Гамбурге

51-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче первого круга Бублик со счётом 6:7 (6:8), 4:6 проиграл 32-й ракетке мира из Франции 21-летнему Джованни Мпетчи Перрикару.

Встреча Бублика с Перрикаром продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Александр семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Джованни 10 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Мпетчи Перрикара в Гамбурге станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Даниэль Альтмайер (Германия).