Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим вышел во 2-й круг турнира в Гамбурге, где сразится с Мпетчи Перрикаром

Феликс Оже-Альяссим вышел во 2-й круг турнира в Гамбурге, где сразится с Мпетчи Перрикаром
Комментарии

30-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Гамбург (м). 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 19:45 МСК
Даниэль Альтмайер
66
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

В первом круге Оже-Альяссим (6) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 66-ю ракетку мира из Германии Даниэля Альтмайера.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Оже-Альяссим пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Альтмайера два эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гамбурге Оже-Альяссим сразится с 32-й ракеткой мира из Франции 21-летним Джованни Мпетчи Перрикаром.

Сетка турнира в Гамбурге (2025)
Материалы по теме
«Случайный итальянец». Синнера жутко затравили на родине за «неправильное» происхождение
«Случайный итальянец». Синнера жутко затравили на родине за «неправильное» происхождение
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android