Феликс Оже-Альяссим вышел во 2-й круг турнира в Гамбурге, где сразится с Мпетчи Перрикаром
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30-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
Гамбург (м). 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 19:45 МСК
66
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
30
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
В первом круге Оже-Альяссим (6) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 66-ю ракетку мира из Германии Даниэля Альтмайера.
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Оже-Альяссим пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Альтмайера два эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал соревнований в Гамбурге Оже-Альяссим сразится с 32-й ракеткой мира из Франции 21-летним Джованни Мпетчи Перрикаром.
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