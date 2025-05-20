Феликс Оже-Альяссим вышел во 2-й круг турнира в Гамбурге, где сразится с Мпетчи Перрикаром

30-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В первом круге Оже-Альяссим (6) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 66-ю ракетку мира из Германии Даниэля Альтмайера.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Оже-Альяссим пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Альтмайера два эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гамбурге Оже-Альяссим сразится с 32-й ракеткой мира из Франции 21-летним Джованни Мпетчи Перрикаром.