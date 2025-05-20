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Кузнецова — о Музетти: вошёл в десятку лучших, и уже второй ребёнок на подходе

Кузнецова — о Музетти: вошёл в десятку лучших, и уже второй ребёнок на подходе
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Победительница двух турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала новость о будущем пополнении в семействе восьмой ракетки мира итальянского теннисиста Лоренцо Музетти.

«Лоренцо Музетти и его девушка Вероника ждут второго ребёнка. В марте прошлого года у них родился сын Людовико.

Яркий пример, как спортсмен точно знает, чего хочет. Вошёл в десятку лучших, и уже второй ребёнок на подходе, а ведь Лоренцо всего 23 года. Желаю счастья!» — написала Кузнецова на своей странице в телеграм-канале.

Вчера, 19 мая, стало известно, что Музетти со своей девушкой Вероникой Конфалоньери ждут второго ребёнка.

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