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Лишь один представитель России из восьми пробился в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Завершился первый круг квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции — 2025. В полуфинал предварительного этапа «Ролан Гаррос» пробилась одна российская теннисистка из восьми представителей отечественного тенниса, взявших старт в квалификации.

Российские теннисисты в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2025:

Оксана Селехметьева — Киока Окамура (Япония) — 6:3, 6:2.

— Киока Окамура (Япония) — 6:3, 6:2. Татьяна Прозорова — Александра Саснович (Беларусь) — 4:6, 3:6.

Елена Приданкина — Маи Хонтама (Япония) — 2:6, 5:7.

Дарья Астахова — Лейре Ромеро Гормас (Испания) - 1:6, 1:6.

Анастасия Захарова — Анаук Куверманс (Нидерланды) - 7:6 (8:6), 5:7, 6:7 (9:11).

Екатерина Макарова — Юстина Микульските (Литва) - 4:6, 6:7 (4:7).

Павел Котов — Беньямин Хассан (Ливан) - 6:7 (3:7), 5:7.

Алибек Качмазов — Тимофей Скатов (Казахстан) — 3:6, 4:6.

Во втором круге квалификации Открытого чемпионата Франции — 2025 Селехметьева сразится с Антонией Ружич из Хорватии, занимающей 104-ю строчку рейтинга WTA.