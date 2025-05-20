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Джокович: моя семья уже давно живёт в Женеве. Шутим, что можем занять половину стадиона

Джокович: моя семья уже давно живёт в Женеве. Шутим, что можем занять половину стадиона
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём решении выступить на грунтовом турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария). Его первым соперником станет 134-я ракетка мира венгерский теннисист Мартон Фучович.

Женева. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 19:00 МСК
Мартон Фучович
134
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«У меня особая связь с Женевой. Моя семья живёт здесь уже давно, мой дядя работает здесь. Одна из моих кузин недавно родила ребёнка – я увижу его впервые. Это одна из причин, по которой я здесь: хочется побыть с близкими, с теми, с кем вырос, но кого нечасто вижу.

Моя жена и дети приедут в среду, родители уже здесь. Это будет по-настоящему семейный турнир! Мы даже шутим с организаторами, что займём половину стадиона.

Такой баланс между личной жизнью и кортом важен – он помогает справляться со стрессом и получать удовольствие», — приводит слова Джоковича L’Équipe.

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