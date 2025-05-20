Джокович: моя семья уже давно живёт в Женеве. Шутим, что можем занять половину стадиона

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём решении выступить на грунтовом турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария). Его первым соперником станет 134-я ракетка мира венгерский теннисист Мартон Фучович.

«У меня особая связь с Женевой. Моя семья живёт здесь уже давно, мой дядя работает здесь. Одна из моих кузин недавно родила ребёнка – я увижу его впервые. Это одна из причин, по которой я здесь: хочется побыть с близкими, с теми, с кем вырос, но кого нечасто вижу.

Моя жена и дети приедут в среду, родители уже здесь. Это будет по-настоящему семейный турнир! Мы даже шутим с организаторами, что займём половину стадиона.

Такой баланс между личной жизнью и кортом важен – он помогает справляться со стрессом и получать удовольствие», — приводит слова Джоковича L’Équipe.