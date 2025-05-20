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Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: результаты матчей 20 мая

Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: результаты матчей 20 мая
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20 мая в Страсбурге (Франция) прошёл третий игровой день грунтового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-500, Страсбург (Франция). Второй круг. Результаты 20 мая:

  • Магда Линетт (Польша) — Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:4, 6:3.
  • Паула Бадоса (Испания, 3) — Мари Боузкова (Чехия, LL) – 3:3 (снятие).
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 4/WC) – Ван Синьюй (Китай) — 6:1, 6:3.
  • Людмила Самсонова (Россия, 8) – Диан Парри (Франция, WC) — 6:4, 6:4.

Действующей чемпионкой турнира в Страсбурге является седьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз.

Сетка турнира в Страсбурге (2025)
Календарь турнира в Страсбурге (2025)

Видео: главные трофеи российского тенниса.

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