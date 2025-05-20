Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: результаты матчей 20 мая

20 мая в Страсбурге (Франция) прошёл третий игровой день грунтового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-500, Страсбург (Франция). Второй круг. Результаты 20 мая:

Магда Линетт (Польша) — Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:4, 6:3.

Паула Бадоса (Испания, 3) — Мари Боузкова (Чехия, LL) – 3:3 (снятие).

Елена Рыбакина (Казахстан, 4/WC) – Ван Синьюй (Китай) — 6:1, 6:3.

Людмила Самсонова (Россия, 8) – Диан Парри (Франция, WC) — 6:4, 6:4.

Действующей чемпионкой турнира в Страсбурге является седьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз.

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