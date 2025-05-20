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Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: результаты игрового дня 20 мая

20 мая прошёл третий игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). Результаты 20 мая:

Флавио Коболли (Италия) — Виталий Сачко (Украина, LL) – 5:7, 6:2, 6:2.

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Франсиско Комесанья (Аргентина) – 7:6 (7:4), 6:3.

Фрэнсис Тиафо (США, 2) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 7:5, 6:2.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 5) — Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:3.

Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Себастьян Баэс (Аргентина, 8) – 6:3, 2:6, 6:4.

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Александр Бублик (Казахстан) – 7:6 (8:6), 6:4.

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:3, 6:3.