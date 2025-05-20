Матч Хачанова с Нисикори в Женеве перенесён на завтра из-за дождя
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Матч серебряного призёра Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 24-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова с японцем Кеем Нисикори во втором круге грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) перенесён на завтра, 21 мая, из-за проливного дождя.
Женева. 2-й круг
21 мая 2025, среда. 14:00 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Остановлен
1 : 0
|1
|2
|3
|
|2
|
|5
62
Кей Нисикори
К. Нисикори
Первый сет матча, который продлился 54 минуты, со счётом 7:5 выиграл Хачанов (4). Во второй партии Нисикори (ныне 62-я ракетка мира) повёл со счётом 5:2, после чего матч был остановлен, а позднее перенесён.
Отметим, что матч Хачанова с Нисикори прерывался из-за дождя несколько раз. Теннисистам приходилось покидать корт и обратно возвращаться на него.
Данный поединок в Женеве будет доигран 21 мая не ранее 14:00 мск.
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