Матч Хачанова с Нисикори в Женеве перенесён на завтра из-за дождя

Матч серебряного призёра Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 24-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова с японцем Кеем Нисикори во втором круге грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) перенесён на завтра, 21 мая, из-за проливного дождя.

Первый сет матча, который продлился 54 минуты, со счётом 7:5 выиграл Хачанов (4). Во второй партии Нисикори (ныне 62-я ракетка мира) повёл со счётом 5:2, после чего матч был остановлен, а позднее перенесён.

Отметим, что матч Хачанова с Нисикори прерывался из-за дождя несколько раз. Теннисистам приходилось покидать корт и обратно возвращаться на него.

Данный поединок в Женеве будет доигран 21 мая не ранее 14:00 мск.