Турнир ATP-500 в Женеве, 2025 год: результаты игрового дня 20 мая

20 мая прошёл третий игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Женеве (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-500 в Женеве. Первый-второй круг. Результаты 20 мая:

Фабиан Марожан (Венгрия) – Каруэ Селл (Бразилия, Q) — 6:1, 6:1.

Артур Риндеркнеш (Франция) — Миомир Кецманович (Сербия) – 6:4, 6:2.

Хуберт Хуркач (Польша, 6) — Артур Казо (Франция, WC) — 6:3, 6:4.

Карен Хачанов (Россия, 4) – Кей Нисикори (Япония) – 7:5, 2:5 (матч перенесён из-за дождя).

Отметим, что запланированный на 20 мая матч Себастьян Офен (Австрия) — Нуну Боржеш (Португалия) был также перенесён на следующий день из-за дождя. Его начать теннисисты не успели.