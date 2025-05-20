Медведев и Швёнтек приняли участие в совместной съёмке в преддверии «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и пятикратная победительница турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек (пятая в рейтинге WTA) приняли участие в совместной съёмке для спонсора производителей ракеток Technifibre.

Фото: https://tecnifibre.com

Сейчас спортсмены находятся в Париже, где готовятся к Открытому чемпионату Франции — 2025. Ига Швёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Медведев в прошлом году дошёл до 1/8 финала, где уступил австралийцу Алексу де Минору.

Швёнтек и Медведев уже принимали участие в совместной фотосессии для Technifibre во время «тысячника» в Риме.