Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виландер объяснил, почему Синнер больше напоминает «Большую тройку», чем Алькарас

Виландер объяснил, почему Синнер больше напоминает «Большую тройку», чем Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился своими мыслями по поводу финала «Мастерса» в Риме, где испанец Карлос Алькарас со счётом 7:6 (7:5), 6:1 обыграл итальянца Янника Синнера, который проводил первый турнир после завершения дисквалификации.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Виландера восхитил тот факт, что Синнер впервые проиграл в двух сетах за 95 матчей.

«Это невероятный рекорд. И это говорит о том, что Янник Синнер останется №1 на следующие три, четыре, пять, шесть лет, потому что он так последователен, психологически он готов к каждому очку. Он мне больше напоминает «Большую тройку», чем Карлос Алькарас, из-за своего мышления.

Поэтому главный вопрос в том, вернётся ли Алькарас на первую строчку мирового рейтинга когда-нибудь: или в течение года, или в течение двух лет. Потому что, я думаю, Синнер будет стабилен на каждом турнире, каждый день, в каждом матче.

Алькарас ещё не способен играть каждый матч так, будто это финал «Ролан Гаррос». Как это делала «Большая тройка», а Янник Синнер, я думаю, способен на такое. Алькарас пока не дошёл до этого. Но мы должны дать ему немного времени. В эти дни Алькарас показывает свой лучший теннис, не думаю, что мы должны беспокоиться. Но стоит ли ожидать, что он всегда будет на высоте? Скорее всего, нет», — приводит слова Виландера TNT Sports.

Материалы по теме
«Случайный итальянец». Синнера жутко затравили на родине за «неправильное» происхождение «Случайный итальянец». Синнера жутко затравили на родине за «неправильное» происхождение
В Риме — новый чемпион, и это не итальянец! Алькарас прервал серию Синнера из 26 побед В Риме — новый чемпион, и это не итальянец! Алькарас прервал серию Синнера из 26 побед
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android