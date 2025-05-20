Виландер объяснил, почему Синнер больше напоминает «Большую тройку», чем Алькарас

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился своими мыслями по поводу финала «Мастерса» в Риме, где испанец Карлос Алькарас со счётом 7:6 (7:5), 6:1 обыграл итальянца Янника Синнера, который проводил первый турнир после завершения дисквалификации.

Виландера восхитил тот факт, что Синнер впервые проиграл в двух сетах за 95 матчей.

«Это невероятный рекорд. И это говорит о том, что Янник Синнер останется №1 на следующие три, четыре, пять, шесть лет, потому что он так последователен, психологически он готов к каждому очку. Он мне больше напоминает «Большую тройку», чем Карлос Алькарас, из-за своего мышления.

Поэтому главный вопрос в том, вернётся ли Алькарас на первую строчку мирового рейтинга когда-нибудь: или в течение года, или в течение двух лет. Потому что, я думаю, Синнер будет стабилен на каждом турнире, каждый день, в каждом матче.

Алькарас ещё не способен играть каждый матч так, будто это финал «Ролан Гаррос». Как это делала «Большая тройка», а Янник Синнер, я думаю, способен на такое. Алькарас пока не дошёл до этого. Но мы должны дать ему немного времени. В эти дни Алькарас показывает свой лучший теннис, не думаю, что мы должны беспокоиться. Но стоит ли ожидать, что он всегда будет на высоте? Скорее всего, нет», — приводит слова Виландера TNT Sports.