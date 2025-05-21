Джим Курье назвал игрока, который может удивить на «Ролан Гаррос» — 2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье считает, что 14-я ракетка мира 20-летний француз Артюр Фис может преподнести сюрпризы на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Он играет на грунте лучше, чем я от него ожидал. Я знаю, что на харде он просто зверь, и на траве он тоже должен быть таким. Он будет посеян под 14-м номером, поэтому он должен выйти в четвертьфинал, чтобы превзойти свой посев. Исходя из того, что мы видели от него на грунте в этом сезоне, думаю, он может это сделать. Он дважды обыграл Циципаса в этом году. Он уверен в себе, немного отдохнул перед турниром. Его будут поддерживать многие французские болельщики», — приводит слова Курье We Love Tennis со ссылкой на эфир Tennis Channel.