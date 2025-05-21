Сада Нахимана стала первой теннисисткой из Бурунди, выигравшей матч в основной сетке WTA

267-я ракетка мира Сада Нахимана стала первой теннисисткой из Бурунди, выигравшей матч в основной сетке турнира категории WTA. Во вторник, 20 мая, она победила марокканку Аю Эль-Ауни (835-я в рейтинге) в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате — 6:3, 6:2.

Два года назад в Рабате Нахимана стала первой бурундийкой, принявшей участие в матче основной сетки турнира WTA, но в первом раунде уступила Яне Фетт из Хорватии.

Во втором круге соревнований в марокканской столице 24-летняя Нахимана сыграет с 10-й сеяной на турнире испанкой Джессикой Бузас Манейро, которая в 1/16 финала оказалась сильнее Юлии Грабер из Австрии — 6:3, 1:6, 6:4.