Сада Нахимана стала первой теннисисткой из Бурунди, выигравшей матч в основной сетке WTA
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267-я ракетка мира Сада Нахимана стала первой теннисисткой из Бурунди, выигравшей матч в основной сетке турнира категории WTA. Во вторник, 20 мая, она победила марокканку Аю Эль-Ауни (835-я в рейтинге) в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате — 6:3, 6:2.
Рабат. 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 16:15 МСК
267
Сада Нахимана
С. Нахимана
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
835
Ая Эль-Ауни
А. Эль-Ауни
Два года назад в Рабате Нахимана стала первой бурундийкой, принявшей участие в матче основной сетки турнира WTA, но в первом раунде уступила Яне Фетт из Хорватии.
Во втором круге соревнований в марокканской столице 24-летняя Нахимана сыграет с 10-й сеяной на турнире испанкой Джессикой Бузас Манейро, которая в 1/16 финала оказалась сильнее Юлии Грабер из Австрии — 6:3, 1:6, 6:4.
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