«Это будет матч поколения». Виландер надеется, что в финале «РГ» сыграют Синнер и Алькарас

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер признался, что ждёт, что в финале «Ролан Гаррос» — 2025 сыграют итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

«Мы надеемся на финал Синнер – Алькарас, который станет матчем этого поколения, возможно, самым важным матчем, который мы видели у этого поколения.

Думаю, пятисетовый формат может помочь Синнеру. Хотя французская публика, очевидно, не будет полностью на его стороне. На самом деле, думаю, они будут больше на стороне Алькараса. Это не потому, что он более приятный парень. Просто, учитывая стиль Алькараса, думаю, на каждом стадионе мира, за исключением Рима, он будет любимцем публики. Синнеру просто с этим смириться.

В пяти сетах Синнеру будет легче, потому что он сможет немного расслабиться. Так что, если они сыграют на корте Филиппа Шатрье примерно через три недели, это ещё больше скрасит их противостояние», — приводит слова Виландера TNT Sports.