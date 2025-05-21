Янчук рассказал, в чём польза для Рублёва от участия в турнире в Гамбурге перед «РГ»

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук поделился мнением о целесообразности участия 17-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

«Я думаю, что ему полезно сыграть этот турнир, это хорошая тренировка для него. Он быстро проигрывал на крупнейших турнирах, поэтому ему нужны матчи перед Открытым чемпионатом Франции. Вчера он играл неплохо, хотя соперник был намного ниже классом. Будем надеяться, что он найдёт игровой ритм и обретёт уверенность в своих силах», — приводит слова Янчука ТАСС.

В первом круге турнира в Гамбурге Рублёв одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3. Следующим соперником россиянина станет 17-летний немецкий теннисист Юстин Энгель.