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Фото: Джек Дрейпер сменил причёску перед «Ролан Гаррос» — 2025

Фото: Джек Дрейпер сменил причёску перед «Ролан Гаррос» — 2025
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер сменил причёску перед выступлением на Открытом чемпионате Франции – 2025.

Дрейпер более выраженно открыл виски, сделав акцент на волосах у лба. Некоторые пользователи X обнаружили сходство причёски Дрейпера и героя сериала «Острые козырьки» Томаса Шелби, которого сыграл обладатель «Оскара» Киллиан Мёрфи.

«Ролан Гаррос» — 2025 у мужчин пройдёт с 25 мая по 8 июня. В прошлом году в Париже Дрейпер выступил неудачно – проиграл в первом же круге нидерландцу Йесперу де Йонгу (Q).

В текущем сезоне на грунте Дрейпер проявил себя – стал финалистом «Мастерса» в Мадриде и дошёл до четвертьфинала Рима, где проиграл будущему чемпиону.

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