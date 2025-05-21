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Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: расписание матчей 21 мая

Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: расписание матчей 21 мая
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Сегодня, 21 мая, в Страсбурге (Франция) состоится четвёртый игровой день на турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго круга соревнований.

Теннис. WTA-500, Страсбург (Франция). Второй круг. Расписание 21 мая (время — мск):

  • 12:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Эшлин Крюгер (США).
  • 13:30. Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США).
  • 15:00. Даниэль Коллинз (США) — Эмма Радукану (Великобритания).
  • 18:30. Джессика Пегула (США) — Анна Калинская (Россия).

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.

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