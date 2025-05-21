Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: расписание матчей 21 мая

Сегодня, 21 мая, в Страсбурге (Франция) состоится четвёртый игровой день на турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго круга соревнований.

Теннис. WTA-500, Страсбург (Франция). Второй круг. Расписание 21 мая (время — мск):

12:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Эшлин Крюгер (США).

13:30. Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США).

15:00. Даниэль Коллинз (США) — Эмма Радукану (Великобритания).

18:30. Джессика Пегула (США) — Анна Калинская (Россия).

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.