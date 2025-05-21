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Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: расписание игрового дня 21 мая

Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: расписание игрового дня 21 мая
Андрей Рублёв
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Сегодня, 21 мая, состоится четвёртый игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). Второй круг. Расписание 21 мая (время — московское):

13:00. Иржи Легечка (Чехия) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 4);
13:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Фрэнсис Тиафо (Франция, 2);
14:30. Андрей Рублёв (Россия, 3) — Юстин Энгель (Германия, WC);
14:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 5) — Флавио Коболли (Италия);
16:00. Лучано Дардери (Италия) — Брэндон Накашима (США, 7);
17:00. Александр Зверев (Германия, 1) — Александр Мюллер (Франция);
19:00. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6).

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.

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