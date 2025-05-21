Муратоглу: по сравнению с Надалем и Федерером Джокович почти посредственный игрок

Известный тренер Патрик Муратоглу признался, что в начале карьеры 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича не мог представить, что он станет величайшим теннисистом.

«Когда смотришь, как Джокович играет в теннис в 19 лет, ты и представить себе не можешь, что он станет тем, кем является сегодня. И даже сегодня, если смотреть внимательно, по сравнению с двумя другими (Надалем и Федерером. — Прим. «Чемпионата»), страшно сказать, но он почти посредственный игрок. Он всё делает очень хорошо, но у него нет никаких серьёзных способностей.

В его игре не было ничего, что заставило бы людей подумать, что он может выиграть хотя бы половину того, что смог. В психологическом плане его вера в себя, его амбиции, внимание к деталям сделали его величайшим из всех», — приводит слова Муратоглу Punto de Break.