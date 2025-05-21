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Турнир ATP-500 в Женеве, 2025 год: расписание игрового дня 21 мая

Турнир ATP-500 в Женеве, 2025 год: расписание игрового дня 21 мая
Карен Хачанов
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Сегодня, 21 мая, состоится четвёртый игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Женеве (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Женеве. Второй круг. Расписание 21 мая (время — московское):

12:30. Тейлор Фриц (США, 1) — Кентен Алис (Франция)
14:00. Карен Хачанов (Россия) — Кей Нисикори (Япония) — матч остановлен при счёте 7:5, 2:5;
15:00. Маттео Арнальди (Италия, 8) — Фабиан Марожан (Венгрия);
15:00. Артур Риндеркнеш (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша, 6);
15:30. Алексей Попырин (Австралия, 5) — Джейкоб Фирнли (Великобритания);
19:00. Мартон Фучович (Венгрия) — Новак Джокович (Сербия, 2);
20:30. Кэмерон Норри (Великобритания, Q) — Томаш Махач (Чехия, 3).

Турнир АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.

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