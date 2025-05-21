Андрей Рублёв — Юстин Энгель: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Гамбурге

Сегодня, 21 мая, на турнире АТР-500 в Гамбурге (Германия) состоится матч второго круга, в котором встретятся 17-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и немецкий спортсмен 333-й номер рейтинга Юстин Энгель.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёв —Энгель, которая начнётся не ранее 14:30 мск.

В первом круге соревнований Андрей Рублёв обыграл боснийского теннисиста 69-ю ракетку мира Дамира Джумхура со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. За это время россиянин выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.