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Андрей Рублёв — Юстин Энгель: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Гамбурге

Андрей Рублёв — Юстин Энгель: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Гамбурге
Андрей Рублёв
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Сегодня, 21 мая, на турнире АТР-500 в Гамбурге (Германия) состоится матч второго круга, в котором встретятся 17-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и немецкий спортсмен 333-й номер рейтинга Юстин Энгель.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёв —Энгель, которая начнётся не ранее 14:30 мск.

Гамбург (м). 2-й круг
21 мая 2025, среда. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Юстин Энгель
333
Германия
Юстин Энгель
Ю. Энгель

В первом круге соревнований Андрей Рублёв обыграл боснийского теннисиста 69-ю ракетку мира Дамира Джумхура со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. За это время россиянин выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.

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