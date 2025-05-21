Адриано Панатта: интересно, каким был бы финал в Риме, если бы не дисквалификация Синнера

Победитель Открытого чемпионата Франции — 1976 в одиночном разряде Адриано Панатта предположил, что исход финала турнира в Риме между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом мог быть другим, если бы не трёхмесячная дисквалификация итальянца.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
«Янник напомнил всем, почему именно он — номер один.
Мне интересно, каким был бы финал, если бы ему не пришлось терять форму из-за этих трёх месяцев вынужденного перерыва, который был совсем несправедливым. Алькарас сыграл финал как настоящий игрок, но и Синнер был хорош: он держался на равных, пока мог.
Я по-прежнему уверен, что Синнер выиграет больше титулов, чем Алькарас за карьеру, потому что он более стабилен, в то время как испанец показывает такую игру только против итальянца. Несомненно, когда Алькарас объединяет все лучшие элементы своей игры, он достигает самого высокого уровня в туре», — приводит слова Панатты Corriere dello Sport.
- 21 мая 2025
-
10:14
-
10:12
-
09:51
-
09:42
-
09:34
-
09:30
-
09:22
-
09:16
-
00:52
-
00:51
-
00:27
-
00:27
-
00:11
- 20 мая 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:31
-
23:03
-
22:52
-
22:18
-
22:07
-
22:02
-
21:19
-
21:05
-
20:59
-
20:53
-
20:43
-
20:40
-
20:33
-
20:18
-
20:04
-
19:55
-
19:33
-
19:29
-
19:20
-
19:09