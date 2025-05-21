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Адриано Панатта: интересно, каким был бы финал в Риме, если бы не дисквалификация Синнера

Адриано Панатта: интересно, каким был бы финал в Риме, если бы не дисквалификация Синнера
Янник Синнер
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Победитель Открытого чемпионата Франции — 1976 в одиночном разряде Адриано Панатта предположил, что исход финала турнира в Риме между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом мог быть другим, если бы не трёхмесячная дисквалификация итальянца.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Янник напомнил всем, почему именно он — номер один.

Мне интересно, каким был бы финал, если бы ему не пришлось терять форму из-за этих трёх месяцев вынужденного перерыва, который был совсем несправедливым. Алькарас сыграл финал как настоящий игрок, но и Синнер был хорош: он держался на равных, пока мог.

Я по-прежнему уверен, что Синнер выиграет больше титулов, чем Алькарас за карьеру, потому что он более стабилен, в то время как испанец показывает такую игру только против итальянца. Несомненно, когда Алькарас объединяет все лучшие элементы своей игры, он достигает самого высокого уровня в туре», — приводит слова Панатты Corriere dello Sport.

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