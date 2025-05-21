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Тренер: у Алькараса была феноменальная визуальная память. Ни у кого такого не видел

Тренер: у Алькараса была феноменальная визуальная память. Ни у кого такого не видел
Карлос Алькарас
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Карлос Сантос, первый тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал о раннем прогрессе своего подопечного по сравнению с его же сверстниками.

«Он был одарён с первых минут. Будучи второгодкой в бенжаминах (категория до 9 лет), уже мог играть на равных с ребятами 10–11 лет (алевины). Дебютировав в авелинах, он обыгрывал тамошних второгодок. Выступая в категории до 13 лет, он уже побеждал ребят до 15 лет. Его ранний прогресс обеспечивался техникой и множеством игровых инструментов, с помощью которых он компенсировал физическую мощь соперников. Это его сильная сторона. Он рано научился обороняться, и это очень важно. Когда Карлос сам стал физическим мощным, он уже умел и атаковать.

У него была феноменальная визуальная память. Ты показывал ему движение — и он повторял его точь-в-точь. Я такого больше ни у кого не видел. С другими детьми приходится говорить: поставь руку сюда, ракетку туда, а ему стоило сказать два раза — и он всё делал правильно», — приводит слова Сантоса Eurosport.es.

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