Елена Рыбакина оценила победный матч второго круга на турнире в Страсбурге

Чемпионка Уимблдона-2022, 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала ход матча второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Спортсменка одержала уверенную победу над китаянкой Ван Синьюй (42-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

«Было нелегко. Соперница тоже играет очень агрессивно, и я знала, что у нас не будет долгих розыгрышей. Поэтому я сосредоточилась на своей подаче. Намного лучше подавала во втором сете», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

В четвертьфинале турнира в Страсбурге Рыбакина сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт (33-я ракетка мира).