Елена Рыбакина оценила победный матч второго круга на турнире в Страсбурге
Поделиться
Чемпионка Уимблдона-2022, 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала ход матча второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Спортсменка одержала уверенную победу над китаянкой Ван Синьюй (42-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.
Страсбург. 2-й круг
20 мая 2025, вторник. 15:45 МСК
42
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Было нелегко. Соперница тоже играет очень агрессивно, и я знала, что у нас не будет долгих розыгрышей. Поэтому я сосредоточилась на своей подаче. Намного лучше подавала во втором сете», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.
В четвертьфинале турнира в Страсбурге Рыбакина сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт (33-я ракетка мира).
Комментарии
- 21 мая 2025
-
10:14
-
10:12
-
09:51
-
09:42
-
09:34
-
09:30
-
09:22
-
09:16
-
00:52
-
00:51
-
00:27
-
00:27
-
00:11
- 20 мая 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:31
-
23:03
-
22:52
-
22:18
-
22:07
-
22:02
-
21:19
-
21:05
-
20:59
-
20:53
-
20:43
-
20:40
-
20:33
-
20:18
-
20:04
-
19:55
-
19:33
-
19:29
-
19:20
-
19:09