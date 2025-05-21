Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень далека от своего уровня». Паула Бадоса — о выходе в четвертьфинал Страсбурга

«Очень далека от своего уровня». Паула Бадоса — о выходе в четвертьфинал Страсбурга
Комментарии

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала выход в четвертьфинал грунтового турнира в Страсбурге (Франция). Во втором круге её соперница чешка Мари Боузкова (50-й номер рейтинга) снялась при счёте 3:3 в первом сете.

Страсбург. 2-й круг
20 мая 2025, вторник. 14:10 МСК
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
3
3
         
Мари Боузкова
50
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

«Счёт был 3:3, но уже был очень долгий матч, 40 минут. С Мари всегда битва. И мне очень жаль, что с ней произошло. Это было в середине матча, так что было неожиданно.

Я рада вернуться после двух месяцев. Был тяжёлый путь, так что наконец вернуться и получить минуты на корте, очень это ценю. Я всё ещё очень далека от своего уровня, но надеюсь, что скоро смогу достичь его», — приводит слова Бадосы пресс-служба WTA.

Материалы по теме
Елена Рыбакина оценила победный матч второго круга на турнире в Страсбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android