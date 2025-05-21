«Очень далека от своего уровня». Паула Бадоса — о выходе в четвертьфинал Страсбурга
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала выход в четвертьфинал грунтового турнира в Страсбурге (Франция). Во втором круге её соперница чешка Мари Боузкова (50-й номер рейтинга) снялась при счёте 3:3 в первом сете.
Страсбург. 2-й круг
20 мая 2025, вторник. 14:10 МСК
10
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|
50
Мари Боузкова
М. Боузкова
«Счёт был 3:3, но уже был очень долгий матч, 40 минут. С Мари всегда битва. И мне очень жаль, что с ней произошло. Это было в середине матча, так что было неожиданно.
Я рада вернуться после двух месяцев. Был тяжёлый путь, так что наконец вернуться и получить минуты на корте, очень это ценю. Я всё ещё очень далека от своего уровня, но надеюсь, что скоро смогу достичь его», — приводит слова Бадосы пресс-служба WTA.
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