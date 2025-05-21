«Очень далека от своего уровня». Паула Бадоса — о выходе в четвертьфинал Страсбурга

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала выход в четвертьфинал грунтового турнира в Страсбурге (Франция). Во втором круге её соперница чешка Мари Боузкова (50-й номер рейтинга) снялась при счёте 3:3 в первом сете.

«Счёт был 3:3, но уже был очень долгий матч, 40 минут. С Мари всегда битва. И мне очень жаль, что с ней произошло. Это было в середине матча, так что было неожиданно.

Я рада вернуться после двух месяцев. Был тяжёлый путь, так что наконец вернуться и получить минуты на корте, очень это ценю. Я всё ещё очень далека от своего уровня, но надеюсь, что скоро смогу достичь его», — приводит слова Бадосы пресс-служба WTA.