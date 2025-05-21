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Тренер Карлоса Алькараса рассказал, насколько сильно повлиял на испанца Рафаэль Надаль

Тренер Карлоса Алькараса рассказал, насколько сильно повлиял на испанца Рафаэль Надаль
Карлос Алькарас
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Карлос Сантос, тренер Карлоса Алькараса, поделился тем, как сильно повлиял на его подопечного Рафаэль Надаль. Он вспомнил, как испанец тренировался в майке с изображением своего кумира.

— Жест с поднятым кулаком в знак победы, который мы видим у него, пошёл от Надаля? Насколько сильно Рафаэль его вдохновлял?
— Когда он был маленький, у него была футболка с изображением Надаля, поднявшего кулак вверх. Он надевал её на тренировки. И, как это часто бывает, когда праздновал выигранное очко, мы говорили: «Давай, подними кулак, как Рафа». А так как была ещё и футболка, он делал это с особым вдохновением, — приводит слова Сантоса Eurosport.es.

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