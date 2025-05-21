Тренер Карлоса Алькараса рассказал, насколько сильно повлиял на испанца Рафаэль Надаль

Карлос Сантос, тренер Карлоса Алькараса, поделился тем, как сильно повлиял на его подопечного Рафаэль Надаль. Он вспомнил, как испанец тренировался в майке с изображением своего кумира.

— Жест с поднятым кулаком в знак победы, который мы видим у него, пошёл от Надаля? Насколько сильно Рафаэль его вдохновлял?

— Когда он был маленький, у него была футболка с изображением Надаля, поднявшего кулак вверх. Он надевал её на тренировки. И, как это часто бывает, когда праздновал выигранное очко, мы говорили: «Давай, подними кулак, как Рафа». А так как была ещё и футболка, он делал это с особым вдохновением, — приводит слова Сантоса Eurosport.es.