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Карлос Мойя кратко отреагировал на слухи о том, что станет тренером Янника Синнера

Карлос Мойя кратко отреагировал на слухи о том, что станет тренером Янника Синнера
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Бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Мойя опроверг новость о том, что в следующем сезоне будет тренировать трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

«Это полная чушь», — приводит слова Мойи Punto de Break.

Напомним, вчера, 20 мая, российский телеграм-канал «Больше!» сообщил, что Синнер и Мойя договорились о начале сотрудничества с 2026 года, когда с поста тренера итальянца уйдёт австралиец Даррен Кэхилл. Мойя тренировал 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с 2016 года вплоть до его завершения карьеры в 2024-м.

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